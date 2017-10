İzmir’in parlayan yıldızı: Torbalı

Ticaret Odası olarak uzun çalışmalar sonucu yeni bir slogan ortaya attıklarını belirten Vahap Olgun, “Peki nedir Torbalı’yı cazip kılan? Türkiye’nin ilk tren yolu İzmir-Torbalı tren yolu. Şimdi o raylarda İZBAN var. Yine Türkiye›nin ilk duble yolu olan İzmir-Aydın otoyolu şehrimizin içinden geçiyor. İzmir’den iç Ege’nin kılcal damarlarına varan bir yol. Havaalanına 30 kilometre uzaklık, 15 dakika yakınlıktayız. İzmir limanına 45 kilometrelik mesafedeyiz. Otoban bağlantımız var. Yani bir yatırımcının talep ettiği, istediği her şey bizde var. İşletmelerimizin tamamı doğalgazdan faydalanabiliyor. Bunların hepsi ilçenin cazibesini artıran ve yatırım yönünden tercih edilmesini sağlayan etmenler. Tabi bizimde oda olarak görevimiz tüm bu özellikleri tanıtmak, pazarlamak ve her platformda anlatmak. Onun için İzmir’de ağırlığımız artırmaya çalışırken,bir yandan da her yerde Torbalı ekonomisinin cazibesini anlatıyoruz. Sık sık yurtdışı ve yurt içi gezilerine ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

EN’LERİN LİSTESİNE GİRECEĞİZ

İlçedeki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinden de bahseden Başkan Olgun, «Türkiye›deki ekonomik faaliyetlerin neredeyse tamamı Torbalı›da yapılabiliyor. Belli bir alanda kümeleşme yok. Ekonominin tüm faktörleri Torbalı›da gelişmiş durumda. 800 işletmenin yanı sıra 2 OSB›miz var. Mermer, makine, tekstil, mobilya ve tarım sanayisi ilçemizde ciddi derecede gelişti. Bu olumlu gelişmeler, ilçemizin vergide, ihracatta ve üretimde ülke genelinde ‹EN’ler listesine girmesini sağlıyor. İzmir’in ekonomideki bütün yükünü tek başına çekiyoruz. Torbalı’nın olmadığı bir İzmir ekonomisini düşünmek bile istemiyorum. Torbalısız bir İzmir, Türkiye üçüncülüğü getirmez. Göç alan bir bölge olmamıza rağmen, üretimdeki kararlılığımız ilçemizi iller arasında en üst sıralara taşıyor. İşsizlik oranımız hem Türkiye hem de İzmir ortalamasının altında” diye konuştu.

170 BİN NÜFUS 55 BİN ÇALIŞAN

İlçenin başarısının Türkiye’de gündem haline geldiğine dikkat çeken Olgun, “170 bin nüfusu ve 55 bin çalışanıyla İzmir’in yükünü çeken ilçemiz, ekonomik gelişimiyle de dikkatleri son dönemde üzerine çekmeyi başardı. İzmir’in yakaladığı ticari başarının yüzde 50’sini sağlayan Torbalı’da son 15 yıldır ciddi bir yatırım atağı var. Türkiye ekonomisinin yeni lokomotifi olduk. İhracatta 66 ili geride bırakıp, vergide Türkiye’de 5. olduk. Torbalı’dan 12 firma Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı Ege’nin en büyük 100 firması arasına girerken, 6 firma da İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 firması arasına girmeyi başardı” dedi.

BAŞBAKAN VE TOBB BAŞKANINI AĞIRLADI

Bir ay içinde hem Başbakan Binali Yıldırım hem de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ağırlayan Vahap Olgun, “Bizim için en büyük şans bölgemizden AK Partili Mahmut Atilla Kaya’nın milletvekili seçilmiş olması. Ayrıca yerel iktidar ile genel iktidarın buluşmasının nimetlerinden faydalanıyoruz. Başbakanımızın Torbalı’da ekonomi zirvesi yapması ilçemiz adına çok önemliydi” diyerek durumdan memnuniyetini dile getirdi. İlçeden ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere 100’ü aşkın ülkeye ürün sattıklarını belirten Vahap Olgun, “Geçen yıl 25 tesisin yatırımını tamamladığı Pancar OSB’de ise yeni yılda devreye alınacak 7 fabrikayla ilave 400 kişiye istihdam sağlanacağını düşünüyorum. Biz her zaman için üretmeye, istihdam yaratmaya ve çarkları döndürmeye devam edeceğiz” dedi.

TARIMSAL SANAYİ

Torbalı’da tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Olgun, “Bu anlamda tarımsal sanayi geliştirecek yatırımlarımız var. Dondurulmuş gıda, tütün ve gıda imalatında önemli işletmelerimiz var. Hayvancılık da önemli bir merkez olduğumuzu söyleyebilirim. Artı geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp büyük çiftliklere yöneldik. İZBAN, Otoyol gibi ulaşım avantajlarıyla daha da gelişiyor. Tarımdan vazgeçmeden sanayileşeceğiz. Biz oda olarak bunları iyi bir şekilde sunma görevi düşüyor. Ayrıca yılda 5 bin konut üretiyoruz” dedi.