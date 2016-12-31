Milas’ta Şair Kale öğrencilerle buluştu AYRAKLI Belediyesi, geride kalan 2016’da birçok projenin temelini atıp açılışını gerçekleştirirken, 2017’ye damgasını vuracak birçok projeyi de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 2009’dan bu yana 23 mahalleye eşit hizmet götürdüklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projeler geliştiriyoruz. Gece-gündüz demeden Bayraklı için çalışıyoruz. İzmir’in yükselen değeri Bayraklı oldu” dedi.

İHTİYACA GÖRE PROJE

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, göreve geldiğinden bu yana halkın içerisinde olduğunu belirterek, “Benim yapımda ‘makamda oturayım’ diye bir şey şok. Halkın içerisindeyim. Sorunları bizzat vatandaşın ağzından duyuyorum ve anında bunlara müdahale ediyoruz. Bayraklıların hayatlarını kolaylaştıran, ihtiyaçlara göre projeler üretiyoruz. Bayraklı İzmir’in merkezi oldu. Yeni kurulan bir belediye olarak geçen süreçte önemli işlerin altına imza attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

2017 YATIRIM YILI OLACAK

Başkan Karabağ, 2016’da birçok projenin temelini attıklarını, açılışını gerçekleştirdiklerini belirerek, 2017’nin yatırımlarla geçeceğini söyledi. Başkan Karabağ şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz süreçte diş polikliniği sayımızı 7’ye, kütüphane sayımızı 15’e, semt merkezi sayımızı 27’ye çıkardık. Yeni yılda hizmet binamıza taşınmış olacağız. Manavkuyu Mahallemizde dev kültür ve spor merkezimizin, Postacılar mahallemizde başka bir kültür merkezimizin, Nafiz Gürman Mahallemizde cemevi projemizin temelini atacağız. İlçemize yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni binamıza taşındığımızda Osmagazi Mahallemiz’deki hizmet binamız engelliler merkezi olacak. Dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaya, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Kısacası sağlıktan kültüre, spordan sanata kadar belediye olarak her yerde varız. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanındayız.”

İMAR REVİZYONU SÜRECEK

Başkan Karabağ, 2016’da kendiliğinden dönüşüm için önemli kararlar aldıklarını hatırlatarak, “Tepekule ve Çay Mahallerimizde eskiyen imar planlarını revize ettik. Parselleri birleştirdik, inşaatı yükseğe verdik. Kimsenin hak kaybına uğramayacağı, istimlak sorunun olmadığı bir çözüm oluşturduk. Adalet, Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman, Gümüşpala ve Emek Mahallerinde benzer çalışmaları yapacağız. Bayraklı’daki dönüşüm kendiliğinden gerçekleşecek” diye konuştu. Bayraklı Belediyesi’nin 2017’de gerçekleştireceği bazı projeler şöyle:

- Bayraklı Belediyesi’nin “prestij” projesi olan Manavkuyu’da yapılacak dev kültür ve spor merkezinin ihalesi yeni yılda gerçekleştirilecek. 13 bin metrekarelik kapalı alanı bulunacak projede; yüzme havuzu spor, kültür, sergi ve nikah salonu yer alacak.

- Altınyol Caddesi üzerinde inşa edilen hizmet binası tamamlandı. Hizmet binası yeni yılda faaliyetlerini buradan, tek çatı altından sürdürecek.

- Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni kültür merkezler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Postacılar Mahallesi’ne yapılacak ve 2017’de tamamlanması planlanan 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip merkezin ilçeye yeri bir soluk aldıracak.

- Yeni kültür merkezi ve Cem evi projesinin temeli yeni yılda Nafiz Gürman Mahallesi’nde atılacak. İZSU dolum tesisinin karşısındaki alana yapılacak yeni proje bodrumla birlikte dört kat olacak. Projenin toplam inşaat alın ise 850 metrekareyi bulacak.

- Tepekule ve Çay Mahallesi’nde eskiyen imar planlarını değiştirerek, yeniledi. Buralarda yapılara maksimum 7 ile 10 kata kadar izin verildi. Yeni yılda imar plan revizyon çalışmaları sürecek. Böylece Bayraklı’daki dönüşüm kendiliğinden gerçekleşecek.

- Yeni yılda parkları yenileme çalışması sürecek. Bayraklı’nın şehidi Kaan Kılıç’ın ismi Osmangazi Mahallesi’nde yapılacak 8 bin metrekarelik dev parka verilecek.

- Bayraklı Belediyesi’nin Çay Mahallesi’nde 7 bin 194 metrekare alanda yapımı devam eden dev pazar yeri proje inşaatında sona gelindi. Pazar yerinin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.

- Yamanlar Mahallesi’nde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı, kısa süre içerisinde açılışı gerçekleşecek. Merkezde, kedi ve köpekler kimliklendirilecek, kayıt altına alınacak, kısırlaştırılacak ve iyileşme dönemi sonrasında sağlıklarına kavuşan can dostlarımıza aşılamaları yapılıp tekrar yaşam alanlarına bırakılacak

- Her mahalleye bir kütüphane hedefiyle yola çıkan Bayraklı Belediyesi, 15. kütüphanesini faaliyete soktu. “Herkes için kütüphane” projesi kapsamında tüm kütüphanelerin teknoloji alt yapısı güçlendirildi. 16. kütüphane yeni yılda hizmete girecek.

- Kentin en büyük Engelliler Merkezi Bayraklı’da olacak. Belediye birimlerinin yeni hizmet binasında çalışmalarına başlamasıyla birlikte Osmangazi hizmet binası engelliler merkezi olarak kullanılacak.