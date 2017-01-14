Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

İzmirli mimarlar karma sergide buluştu

İzmir Serbest Mimarlar Derneği’nin (SMD) 22. kez düzenlediği karma sergide İzmirli mimarlar bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Serbest Mimarlar Derneği üyesi 14 mimarın eserleri, Koleksiyon Mobilya’nın sergi alanında beğeniye sunuldu.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Sevgi Molva, amaçlarının nitelikli ve kaliteli mimarlık projelerini sergileyerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. SMD İzmir’in 2003’te kurulduğunu ve 55 üyesi bulunduğunu belirten Molva, İzmirli mimarların, dünya standartlarında projelere imza attıklarını kaydetti. Her yıl İzmir’deki üniversitelerde sergiler açtıklarını ve mimarlık fakültesi öğrencilerine yeni bir ufuk oluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Molva, “Nitelikli ve kaliteli ürünler veren, idealist, etik çalışan mimarlarla tek çatı altında buluştuk. İzmir’de kaliteli mimari proje örneklerini artırmak, kent yapısına ve şehrin silüetine uygun, insanların ihtiyaçlarına cevap verir projeler üretmek öncelikli hedefimiz. Şehrin gelişme yönlerine göre, doğru yerde, doğru ve nitelikli projeleri çoğaltmak arzusundayız. Çünkü sağlıklı ve yaşanabilir konutlarda oturmak herkesin hakkıdır” dedi.  

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA