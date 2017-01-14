İzmirli mimarlar karma sergide buluştu

İzmir Serbest Mimarlar Derneği üyesi 14 mimarın eserleri, Koleksiyon Mobilya’nın sergi alanında beğeniye sunuldu.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Sevgi Molva, amaçlarının nitelikli ve kaliteli mimarlık projelerini sergileyerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. SMD İzmir’in 2003’te kurulduğunu ve 55 üyesi bulunduğunu belirten Molva, İzmirli mimarların, dünya standartlarında projelere imza attıklarını kaydetti. Her yıl İzmir’deki üniversitelerde sergiler açtıklarını ve mimarlık fakültesi öğrencilerine yeni bir ufuk oluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Molva, “Nitelikli ve kaliteli ürünler veren, idealist, etik çalışan mimarlarla tek çatı altında buluştuk. İzmir’de kaliteli mimari proje örneklerini artırmak, kent yapısına ve şehrin silüetine uygun, insanların ihtiyaçlarına cevap verir projeler üretmek öncelikli hedefimiz. Şehrin gelişme yönlerine göre, doğru yerde, doğru ve nitelikli projeleri çoğaltmak arzusundayız. Çünkü sağlıklı ve yaşanabilir konutlarda oturmak herkesin hakkıdır” dedi.