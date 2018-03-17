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İzmirli öğrencilerden Mehmetçiğe özel dergi

İzmir’in 30 ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin Mehmetçik için yazdığı şiir ve mektuplar, yaptıkları resimler ve okullarda yapılan bilgilendirici etkinlikler “Afrin Özel Sayısı”nda toplandı.

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26 sayfalık dergi, yaklaşık 20 gün süren hummalı çalışma neticesinde hazırlanırken, Mehmetçik’e manevi destek sağlanmış oldu.

MİLLİ DEĞERLERİNE BAĞLI YETİŞİYOR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin manevi desteği ile duygulandığını belirtti. Milli ve manevi değerlerine bağlı öğrencilerin yetişmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Müdür Yahşi, “Afrin’deki kahraman Mehmetçiğimize, öğrencilerimizden gelen manevi destek bizleri çok duygulandırdı. Bu süreçte öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine ne kadar bağlı olduklarını bir kez daha gördük. Vatanımızın emin ellerde olduğuna inancımız tamdır. Öğrencilerimiz ilhamını şanlı tarihimizden ve zengin kültürümüzden alıyor. Böyle bir nesil, ülkemizi dünyada layık olduğu düzeye taşıyacaktır. Bizim evlatlarımız küçücük yüreklerinde kocaman bir vatan ve bayrak sevdası saklıyor” dedi.

Müdür Yahşi, şöyle devam etti: “Birlik ve beraberliğimizin çıkış noktası vatan ve bayrak oldukça bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkarak desteklemeyi sürdüreceğiz. Anaokulu çocuklarından lise öğrencilerine kadar geniş bir yelpazede katılım gösteren öğrencilerimizin heyecanını gözlerinden okuyoruz. Bu tür çalışmalarda İzmir’in en büyük ailesi olan eğitim camiasının katkısını önemsiyoruz. Mehmetçiğimize manevi destekte bulunan ve böylece ‘Afrin Özel Sayısı’ oluşturulmasına katkı sağlayan bütün öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.”

26 sayfalık dergi, yaklaşık 20 gün süren hummalı çalışma neticesinde hazırlanırken, Mehmetçik’e manevi destek sağlanmış oldu.

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