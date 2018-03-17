“İzmirliler balık tüketmeyi seviyor”

Prof. Dr. Akyol, “Balık sezonunu yerel ve ulusal basından, balıkçılardan aldıkları geri bildirimlerle takip ediyoruz. Sezon bu sene çok iyi değildi. Türkiye’nin ana üretimi olan hamsi balığı bu yıl çok az elde edildi. Bunda küresel ısınma bir etken. Türk toplumunun tavada balık pişirmeyi çok seviyor. Fırında ve ızgarada pişirilen balıklar ise daha sağlıklı. Mümkün olduğunca yağ kullanılmasın” diye konuştu.