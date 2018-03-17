“İzmirliler balık tüketmeyi seviyor”
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, İzmir halkının balığa ilgisinin oldukça yüksek olduğunu ve balık tüketmeyi sevdiğini söyledi.
Prof. Dr. Akyol, “Balık sezonunu yerel ve ulusal basından, balıkçılardan aldıkları geri bildirimlerle takip ediyoruz. Sezon bu sene çok iyi değildi. Türkiye’nin ana üretimi olan hamsi balığı bu yıl çok az elde edildi. Bunda küresel ısınma bir etken. Türk toplumunun tavada balık pişirmeyi çok seviyor. Fırında ve ızgarada pişirilen balıklar ise daha sağlıklı. Mümkün olduğunca yağ kullanılmasın” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.