Jandarmadan güvenli motor sürüş semineri

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce düzenlenen ‘Motosiklet Kazalarını Azaltma ve Kazalarda Ölüm/Yaralanma Riskinin Düşürülmesi Projesi’ kapsamında dördüncü seminer, Çameli merkezinde 150 sürücüye daha eğitim verildi. Motosiklet kullanıcılarının bilinçlendirilmesi amaçlanan seminerde; Denizli Güvenli Sürüş Kontrol Sistemi platformu üyeleri, Jandarma Trafik Timleri, Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri, kask takmanın ve trafikte görünür olmanın önemi vurguladı. Seminer sonunda, standart dışı bir kaskın kırılışı sergilenirken katılımcılardan bir kısmına kask, eldiven, reflektif yelek gibi hediyeler verildi. Eldiven almak için kürsüye çıkan bir kişi ise kendi yaşadığı kazayı örnek vererek donanım kullanmanın önemini vurguladı.

2 BİN SÜRÜCÜYE ULAŞILACAK

Yapılan kaza analizlerine göre; Çameli ilçesinde motosikletlerin karıştığı 54 trafik kazası meydana gelirken 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Trafik Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre motosiklet kazalarının yarısı tek taraflı olarak meydana geldiği ifade edildi. Güvenli kullanım ile motosiklet sürücüsünden kaynaklanan kazalarda azalma sağlanacağına dikkat çekildi. Seminerin ardından trafiğe kapalı alanda, uygulama yapıldı. Denizli İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet kullanıcılarına yönelik 20 eğitim seminer planladığı, ilerleyen tarihlerde 10 lisede ve 6 mahallede daha seminer yapılacağı belirtildi.