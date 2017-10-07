‘Kadın istihdamı sosyal bir gereklilik’

Bunlardan 4’ü içinde bulunduğum makine sektörü, 3’ü kadının toplum ve iş hayatında güçlendirilmesi ve 2’si de mezunu olmaktan gurur duyduğum Ankara Koleji ve mezunları olan iş insanlarıyla ilgili. Buralarda yaptığım çalışmaların hepsini bir sosyal sorumluluk, sosyal gereklilik olarak görüyorum” diye konuştu. “Kadını iş hayatında güçlendirmeye çalışan, sanayici ya da girişimci olmaya teşvik eden her çalışma benim gözümde altın değerinde” diyen Zeynep Erkunt Armağan, “Erkunt Traktör, bundan 2 yıl önce otomotiv sektöründe bir ilke imza atarak, kadın mavi yaka çalışan istihdamını başlatmış bir şirkettir. Türkiye için çok önemli olan bu adımımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir teşekkür belgesi ile de ödüllendirildi” dedi. Kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için yıllardır emek verdiğini kaydeden Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye’de nüfusun yarısının kadın olduğunu ve kadınların üretime ve sosyal hayata katılmadan ekonominin canlanamayacağını vurguladı. Erkunt Armağan, “Bu konudaki çalışmalar bizim ülkemizde de Birleşmiş Milletler öncülüğünde yavaş ama ümit verici bir şekilde ilerliyor. Bu konuya ilgi duyan dostlarımızı UN Women’s Empowerment Principles imzacısı olmaya davet ediyorum. Ben ilk imzacılarındanım. Kadınlarla çalışmaktan çok memnunum. Traktör fabrikamızda kabin montaj hattımıza eleman alırken yapılacak işin hassasiyeti ve temizliği öne çıkınca, kadın mavi yaka alımına öncelik verdik. Bu otomotiv sektöründe bir ilktir ve sektöre bir mesajdır. Mavi yaka kadının sektörü ya da kaderi sadece tekstil olmamalı, otomotivde de neleri başarabileceğini görmeli, kendine güvenmelidir” ifadesini kullandı.