Kadına şiddetin temeli çözülmeli  

İzmir Barosu›na kayıtlı avukat Çiler Nazife Koşar, geleneklerimizin ve hızla değişen koşullar arasındaki çelişkinin aşılamaz gibi göründüğünü söyledi. Avukat Koşar, ‘’Kadınlar hangi mesleği seçerlerse seçsinler, ‘kadın’ olmaya eş anlamlı hale gelmiş, ‘yuvayı yapan dişi kuş’ kimliğinden ve bu kimliğin beraberinde getirmiş olduğu ağır yükümlülüklerden sıyrılamıyor. Neticede, bir yandan aile içerisinde anne ve eş kimliğini üzerine geçirip müşfik, fedakar, uysal, kısacası “kadın” olmanın doğasından kaynaklanan görevlerini yapıyorken; diğer yandan sabah evinden işine doğru giderken, bir erkeğin taşıyabileceği sorumlulukları üzerine alıp, daha sert, otoriter, aktif ve başarılı iş kadını kimliğini giyinip, aile yaşamıyla kariyerini birleştirmeye çalışıyor’’ dedi.

ÜLKEMİZDE ÖN PLANDA

Uluslar arası hukukta ve özellikle Avrupa Hukuk Sistemlerinde ‘kadın’ın yerinin, ülkemizle kıyasla çok daha iyi olmadığını belirten Çiler Nazife Koşar, ‘’Türkiye bu açıdan, çok ilginç ama gerçek, kadını en çok ön plana çıkartabilmiş, kadın haklarına en fazla değer vermiş ülkelerden biri. Türkiye’ de kadınlar milletvekili olmuş, yargıç olmuş, doktor olmuş, bakan hatta başbakan olmuş, haklarına birçok ülkeden daha önce kavuşmuştur. Ülkemizde kadınlar, ‘görünür’ olmaya ve karar mekanizmalarında yer almaya Cumhuriyet devriminin açtığı olanaklarla kavuşmuşlardır. Tüm geleneksel ve sosyo-kültürel engellere rağmen, bir ülkenin tarihinde pek uzun bir zaman dilimi sayılamayacak bir sürede, feodal ideolojiyi zorlayıp, özellikle 1970’li yıllardan sonra reklamcılık, bankacılık, turizm, sigortacılık, bankerlik gibi “erkeğe özgü” diye nitelenen pek çok alanda söz sahibi olmuşlardır’’ diye konuştu.

TEMEL SEBEPLER

Kimi sınırlarına ve eksikliklerine rağmen, Türk Kadınının kutlanmayı hak ettiği bir yerde olduğunu vurgulayan Koşar, ‘’Kadına yönelik şiddetin temelinde yer alan sebepleri belirleyip ortadan kaldırmadığımız sürece, kadınlarla erkekler için biçilen bir takım rollerin bulunduğu düşüncesine dayanan ön yargı, örf, adet, gelenek ve her türlü farklı algıyı bertaraf etmek için gerekli önlemleri almadığımız sürece, daha açık bir ifadeyle kültür, örf, adet, gelenek, din veya “namus” gibi kavramların, şiddet uygulamak için bir mazeret olarak kullanılmasını engelleyemediğimiz sürece kadına yönelik aile içi şiddet de, toplumsal şiddet de önlenemez’’ şeklinde konuştu.