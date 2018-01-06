Kadına şiddette etkili savunma WİNG TSUN

Yaşar Üniversitesi Savunma Sanatları Topluluğu, üyelerine ve kadınlara yönelik, 300 yıllık geçmişe sahip Çin dövüş sanatı WingTsun Eğitmeni Barış Kural ile savunma eğitimi düzenledi.

Kadınlara yönelik şiddet olaylarının istenmese de yaşanabildiğini belirten Yaşar Üniversitesi Savunma Sanatları Topluluğu Akademik Danışmanı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Çağatay Yücel, bu nedenle böyle bir eğitim düzenlediklerini söyledi. Eğitmen Barış Kural, 300 yıllık geçmişe sahip WingTsun sanatının kurucusu ile ilk öğrencisinin NgMui ve YimWingTsun adında iki kadın olduğunu belirterek, “İsmini de bu öğrenciden alan WingTsun’un kadınlara uygunluğu, tarihinde saklı. En önemli prensibi, bir tehlike anında olabilecek en kısa sürede, etkili ve sade tekniklerle doğrudan rakibi etkisiz hale getirmek” dedi. Eğitimlerle en uygun savunma stilini bularak ne kadar kaslı, kaç kilo ya da boyunun uzunluğu fark etmeksizin her kadının çanta, şemsiye gibi araçları da kullanarak bir saldırgana karşı kendisini savunabileceğini vurgulayan Barış Kural, “WingTsun, kaba kuvvet gerektirmez. Kadınların ihtiyacına en iyi cevap veren savunma sanatıdır” diye konuştu.

TEMELDE SAVUNMA VAR

Bunun her fiziki durumda kişiye kendini en iyi nasıl koruyacağını öğreten bir spor olduğunu söyleyen WingTsun Eğitmeni Barış Kural, “Sadece bir kadın değil, küçük yaştaki bir çocuk bile kendinden daha büyük birine karşı kendini sadece birkaç temel hareketle savunabilir. Bu sanat, ayrıca, kadınların kendilerini koruyabilmeleri için en ideal, formda ve fit bir vücuda sahip olabilmeleri için de destekleyici ve etkili bir sistemdir” diye konuştu.