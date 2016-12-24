‘Kadının toplumdaki yeri artık baştacıdır’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet HOTAR Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM)İzmir Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın ve Kadem Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın’ın da bulunduğu açılışta konuşma yapan Hotar, “Son yıllarda, kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri konusunda çalışmalar ülkemizde hızla ilerlemektedir. Kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal hayata aktif olarak katılımları gün geçtikçe artmaktadır. AK Parti hükümetleri ile değişim göstermeye başlayan Kadın politikaları, başta kadına yönelik şiddet konusu olmak üzere, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması, çalışan annelere yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkının tanınması, kadın girişimcilere sağlanan teşvikler gibi birçok kazanımlar ile kadının toplumdaki rolünü önemli ölçüde değiştirmiş ve iyileştirmiştir” dedi.

DEĞİŞİME DESTEK OLACAĞIZ

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin ülkemizdeki kadınların sosyal, toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılmalarındaki rollerinin büyük olduğunu vurgulayan Hotar KADEM Yönetim Kurulu üyelerini ve KADEM’in ülke genelindeki tüm üyelerini tebrik ederek şunları söyledi:

“Bugün İzmir’imizde Kademin Türkiye genelinde 16. Temsilciliğinin açılmış olmasından da ayrıca çok mutluluk duymaktayım. KADEM ile birlikte şehrimizde özellikle Kadın haklarını koruyarak demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılması konusunda yaşanacak değişimlere destek olmaya devam edeceğiz. Bu asli görevin bilincinde olarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bütün siyasi, ekonomik ve sivil alanda geliştirilecek politikaları destekliyoruz. Biliyoruz ki kadına yönelik uygulanan ve hazırlanan çalışmaların hepsi toplumumuza dönecektir.”

İZMİR İÇİN ÖNEMLİ KAZANÇ

İzmir için önemli bir kazanç olan Kadem’in kadınların sosyal hayat içinde aktif rol oynamasında da etkili olduğunu belirten Hotar, “Bütün bu duygularla İzmir’imiz için çok önemli bir kazanç olan Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir Temsilciliği’nin açılışını kutluyor ve İzmirli kadınlarımızın durmadan ve yılmadan sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif birer birey olmaları adına temsilciliğin kuruluşunda emeği geçen bütün herkesi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Ayrıca dünyanın dört bir tarafında çocuklarıyla savaşın ortasında kalan ve çeşitli nedenlerle mağduriyet yaşayan kadınlar olmak üzere bütün insanlar için yaşanabilir, ayrımcılıkların olmadığı bir dünya diliyorum” şeklinde konuştu. Sonrasında dualar eşliğinde Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Kadem Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın’ın da konuşmalarıyla KADEM İzmir temsilciliğinin açılışı gerçekleştirdi.