Kadınların sorunları tiyatroya konu oldu

Dokuz Eylül Mühendislik Oyuncuları (DEMO) tarafından kadına yönelik şiddet olgusunun ele alındığı ‘Güle Dikeni Batar Mı?’ adlı tiyatro oyunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda sahnelendi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, şiddet olgusuna dikkat çekilirken; konuyla ilgili toplumda farkındalık sağlanması hedeflendi. Tamer Özşeker’in yazdığı, Bahadır Duman’ın da yönettiği oyunda bir kadının doğumundan öldürülmesine kadar geçen zaman; çocukluğu, aşkı ve kendi çocuklarıyla olan iletişimi ekseninde anlatıldı. Egesu Acar, Hande Güler, Kutay Taş, Saba Karanfil, Selena Yılmaz, Selin Çabuk, Seval Mercan ve Tuğçe Göbelek’in sahne aldığı oyunun dekor ve makyajını Ahmet Sırım ile Büşra Güler; ışık tasarımını ve müziğini ise Deniz Can Beyaz ile Hasan Ali Bayatlı yaptı. Ayşegül Tabakçıoğlu’nun da asistan olduğu oyun, izleyenlerde tam not aldı.