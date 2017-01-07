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Kadışeyh Camii ışıl ışıl

Eğitime, sosyal projelere ve ibadethanelere verdiği destekle taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplayan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Alaşehir ve Alaşehirliler için çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor.

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Daha öncede birçok caminin bakım onarım çalışmalarını yapan Alaşehir Belediyesi halkın takdirini toplamaya devam ediyor. Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın yaptığı açıklamada “ Sarı Su Mahallemizdeki, mahalle camisinin çevre düzenlemeleri ve içerisinde bulunan türbesi, Mescidi ve şadırvanına kadar her yeri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı elektrik servisi şefliğince aydınlatmaları yapıldı. Büyükşehir yasası yürürlüğünden sonra hizmet ağımızı genişleterek hizmet yelpazemiz içine aldığımız ibadethaneler ve okullar oldu” dedi.  

 

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