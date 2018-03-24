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Kahramanlara bayraklı selam

Milas Ören Ortaokulu öğrencileri, dev bayraklarla Çanakkale’den Afrin’e selam yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Ören Ortaokulundan; 5., 6., 7. ve 8. sınıftan 70 öğrenci, 20 veli ve öğretmenleri birlik ve beraberliğin, vatan savunmasının anlam bulduğu Çanakkale’yi ziyaret etti. Ziyaretlerine yanlarında götürdükleri dev bayraklar ve flamalarla yürüyen Ören Ortaokulu öğrencileri; ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ ve ‘vatan sana canım feda’ naralarıyla, Afrin’de operasyon yapan kahramanlara selam gönderdiler.Türkiye’nin değişik illerinden       gelen ziyaretçilerinde katıldığı etkinlikte, bayrak elden ele dolaştı. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretleri, yapılan duaların ardından son buldu.

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