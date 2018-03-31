Kahveci esnafından kahramanlara yardım
Edremit Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Odası örnek bir kampanyaya imza atarak, bir günlük kazançlarını Mehmetçiğe bağışladı.
Oda başkanı Mustafa Aydoğan, “Kahveci esnafı olarak, güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için ne yapabiliriz? diye düşündük. Sonunda bir günlük gelirimizi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlama kararı aldık. Esnafımızın ilgisi büyük oldu. Kampanyaya destek olacak esnafımızın çay ve şekeri ise odamız tarafından karşılanacak” dedi. Vakfın ne bizden yardım, ne de bağış talebi olduğunu belirten Aydoğan, “İhtiyacı da olmadığını biliyoruz. Bizden bir şey beklemediğini de söyleyebiliriz. Ancak ordumuzun yanında olduğumuzu ve ona moral desteği vermek için böyle bir kampanyaya imza atmak istedik. Lüzum olduğunda esnaf teşkilatımız vatanı, bayrağı, devleti ve ordusu için canını bile seve seve vermeye hazırdır. Bu kampanyaya katılan destek veren katılan değerli esnafımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
MORAL DESTEĞİ
Oda Başkanı Mustafa Aydoğan, “Ordumuzun yanında olduğumuzu ve ona moral desteği vermek için böyle bir kampanyaya imza atmak istedik” dedi.
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