Kahvehane değil sanki postane

Kahvehanesinde 3 yıl önce özel olarak yaptırdığı posta kutusu ile vatandaşların postalarını tek bir adreste toplayan Yalçınöz, mahallede fahri postacı olarak anılıyor. Mahallelerine her hafta Çarşamba günleri postacının gelerek dağıtım yaptığını söyleyen Haluk Yalçınöz, “2014’te yapılan yerel seçimlerden sonra Aydın’ın büyükşehir olması ile birlikte köyümüz mahalleye dönüştü. Eskiden postacı arkadaş gelip mahallemizde dağıtım yapmak için uğraşıyordu. Cadde ve sokak isimleri olmadığı için adresleri bulmakta zorluk çekiyordu. Bende mahalle halkımızın posta sorunu yaşamaması için böyle bir çözüm yolu buldum. Mahallemizdeki okulumuz ve muhtarlığımız dahil tüm postalar tek bir adreste toplanıyor” dedi.

UYGULAMADAN MEMNUNLAR

Mahalle sakinlerinden Halil Mallı posta sorununa çare olduğu için kahvehane işletmecisi Yalçınöz’e teşekkür etti. Postalarının Yalçınöz sayesinde zamanında kendilerine ulaştığını belirten Mallı, “Posta işi bizim için sorun haline gelmişti. Her ne kadar bizler SMS ile kredi kartlarımızın hesap özetlerine ulaşabilsek de telefon kullanamayan, hesap özetlerini yazılı olarak isteyen vatandaşlarımız var. Kahvehanedeki posta kutusu öncesinde kart ödemeleri gecikebiliyor, faiz işletiliyordu. Haluk bey sayesinde postalarımıza zamanında ulaşıyor, ödemelerimizi geciktirmeden yapıyoruz. Kendisine mahallemize kattığı yenilikten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.