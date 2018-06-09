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Kaliteli incir için önlemler arttırıldı 

Topraklarında barındırdığı 6 milyon 205 bin 946 adet incir ağacı, 185 bin 412 ton incir kapasitesi ile Türkiye’de toplam üretimin yüzde 62’sini karşılayan Aydın’da, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilekleme döneminin başlaması ile bir dizi önlemler alındı.

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Aydın’da kaliteli incir üretimi için harekete geçen yetkililer, erkek incir meyvelerinin olgunlaşmadan amacı dışında satışına yasak koyarak, hastalıklı ileklerin piyasaya sürülmesini engelledi. Ayrıca ilek ağaç ve bahçelerinin korunması için gerekli tedbirlerin bahçe sahibi tarafından alınacağı duyuruldu.

PARA CEZASI KESİLECEK

Belirlenen önlemlere uymayan ve aykırı davrananlara ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere para cezası uygulanacağını belirten Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, bu konuyla ilgili denetimlerin il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik elemanlarca yapılacağını söyledi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz incir alanlarında ileklemeler yer yer başlamış olup, yüksek kesimlerde ise önümüzdeki günlerde başlayacaktır. İncir üretiminde kalite ve verimin arttırılmasını sağlamak için ilekleme zamanına dikkat edilmeli, fazla ilek kullanımından kaçınılmalı, sağlıklı ve kaliteli ilek kullanılmasına dikkat edilmelidir” denildi. 

 

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