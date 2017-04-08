Kalkan: Yeni sistemle herkes işini yapacak

Seferihisar’da Ulamış Köy Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Kalkan, sırayla Sanayi Sitesi Esnafı, Tokatlılarla buluştu. Son olarak Seferihisar Meydanında toplanan Kadın ve Gençlik Kolları ile sohbet etti. Ardından Selçuk’a geçti. Selçuk’ta coşkulu parti teşkilatına yeni sistem hakkında bilgi verdi sonrasında esnafı gezdi.

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle mevcut sistemdeki engellerin ortadan kalkacağını vurgulayan Kalkan, “15 Temmuz’da hain bir darbe girişimiyle büyük bir tehdit atlattık. Mevcut sistemde OHAL bile 4 gün sonra devreye girdi. Bu sistemle hükümetler herhangi bir tehdit oluştuğunda hemen devreye girecek ve kararların alınması hızlanacak. İşte bu da güven ve huzuru getirecek. Hızlı kararlar alan hemen uygulamaya geçen hükümetler görevde olacak” dedi.