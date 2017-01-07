Kameralara aldırmaan 22 telefon çaldılar
Denizli Pamukkale’de bir cep telefonu bayisine kapıyı kırarak giren 2 hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden 10 bin TL değerinde 22 cep telefonu çaldı.
15 Mayıs Mahallesinde bulanan bir cep telefonu bayiindeki olayda, telefonu bayiinin yanındaki emlakçının kapısını kırarak iş hanına giren 2 hırsız, Ertan Ünal’a ait cep telefonu dükkanının arka kapısını da kırarak iş yerine girdi. İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan o anlarda, yüzünü atkıyla kapatan hırsızlar, kameraları fark etmesine rağmen vazgeçmedi.
Hırsızlardan biri, kameraya daha fazla görüntülenmemek için dizlerinin üzerine çökerek, telefonların bulunduğu yere doğru eğildi. Tezgahlardan 22 telefonu yaklaşık 5 dakika içinde çalarak poşete dolduran iki hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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