Kameralara aldırmaan 22 telefon çaldılar

15 Mayıs Mahallesinde bulanan bir cep telefonu bayiindeki olayda, telefonu bayiinin yanındaki emlakçının kapısını kırarak iş hanına giren 2 hırsız, Ertan Ünal’a ait cep telefonu dükkanının arka kapısını da kırarak iş yerine girdi. İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan o anlarda, yüzünü atkıyla kapatan hırsızlar, kameraları fark etmesine rağmen vazgeçmedi.

Hırsızlardan biri, kameraya daha fazla görüntülenmemek için dizlerinin üzerine çökerek, telefonların bulunduğu yere doğru eğildi. Tezgahlardan 22 telefonu yaklaşık 5 dakika içinde çalarak poşete dolduran iki hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.