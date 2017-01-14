Kar yüzünden okullar kapanmayacak

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seferber olan ekipler yollarda sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban şu bilgileri verdi: “ Okullarda eğitimin aksamaması için her türlü fedekarlığı yapacaklarını ve yolların kapanmaması icin çalışacaklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, İlçemizin dağlık alanlarında yerleşim almış mahallelerinden Gülenyaka, Çarıkbozdağ, Caber Kamera, Karacalar, Çarıktekke, Soğukyurt, Azıtepe, Azı Tepe, Dağhacıyusuf merkez ve okul yolunda tuzlama çalışması, Sarıyer mevki ile Göbekli, Horzum Embelli, Bahadır mahallesinde gibi yerleşim birimlerine etkisi altına alan kar nedeni ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Doğal Afet Önleme Ekipleri kar ve buzla etkili mücadele başlattı. Aynı zamanda ilçemizin kırsal mahallelerinden Subaşı Mahallemizin cami avlusunda soğuk havadan dolayı oluşan buzlanma sebebi ile camide ibadetini yapmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın imdadına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı cami temizlik ekipleri yetişti. Cami avlusundaki buzlar kürüyerek tuzlama çalışması yapıldı.”