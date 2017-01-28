Karabağlar’da en keyifli sömestr

Resim Öğretmeni Mehmet Aslan tarafından önce resim yapma tekniklerini öğrenen çocuklar ardından kilden heykeller yaparak yeteneklerini geliştirmeye çalıştı. İlk defa böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen çocuklar, 2 saat süren atölyeden büyük bir keyif aldılar.

SÖMESTRİDE ETKİNLİĞE DEVAM

Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Aşık Veysel, Limontepe, Cennetçeşme, Reşat Nuri, Aydın Mahallesi, Eskiizmir ve Esendere Semt Merkezleri’nde tatil boyunca bu etkinlikler belirlenen gün ve saatlerde devam edecek. Atölye çalışmaları ise Taş Boyama, Karışık Teknik Resim, Maske Dökümü, Jüt İple Avize Yapımı, Mozaik Çalışması, Quelling, Maske Boyama ile Karagöz & Hacivat gösterilerini kapsıyor.