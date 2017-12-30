Karaburun’un da kaderi değişecek

Seçim sahasındaki turunu Karaburun ziyaretiyle sürdüren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ilçenin kamu yatırımlarında altın çağını yaşadığını söyledi. Karaburun’a yapılan üç barajın hizmete girdiğini, hastanenin açıldığını hatırlatan Kaya, toplamda 52.6 km uzunluğu bulunan Balıklıova-Mordoğan-Karaburun Yolu’nun 43.4 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirtti. 9.2 kilometrelik kısımda ise çalışmaların hızla sürdürüldüğü bilgisini veren Atilla Kaya, yolun kalan kısmının 2018’da tamamlanarak trafiğe açılmasının planlandığını söyledi.

1.5 SAATLİK YOL 45 DAKİKAYA İNİYOR

Geçmişte yolunun uzun ve virajlı olması nedeniyle turizmdeki gelişmeden payını alamayan Karaburun’un kaderinin, İzmir Çeşme Otoyolu ile ilçeyi birbirine bağlayan yeni yolun tamamlanmasıyla değişeceğini söyleyen İzmir Milletvekili Atilla Kaya şu bilgileri verdi: “Başbakanımız Binali Yıldırım’ın büyük önem verdiği, projesinin hazırlanış kısmından bugüne kadar bizzat takip ettiği yeni yol, Karaburun’un kaderini değiştirecek. Yaklaşık 1.5 saat süren yol, 45 dakikaya inecek” dedi.

HALKIN İRADESİNE GÜVENİYORUZ