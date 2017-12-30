Karaburun’un da kaderi değişecek
Bölgede 3K olarak anılan ilçelerden Kınık ve Kiraz’ın kaderinin AK Partili belediye başkanlarıyla değiştiğini söyleyen Milletvekili Kaya, “Karaburunlular’a güveniyoruz. 2019’da halk iradesiyle yönetim, ardından da ilçenin kaderi değişecek” dedi.
Seçim sahasındaki turunu Karaburun ziyaretiyle sürdüren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ilçenin kamu yatırımlarında altın çağını yaşadığını söyledi. Karaburun’a yapılan üç barajın hizmete girdiğini, hastanenin açıldığını hatırlatan Kaya, toplamda 52.6 km uzunluğu bulunan Balıklıova-Mordoğan-Karaburun Yolu’nun 43.4 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirtti. 9.2 kilometrelik kısımda ise çalışmaların hızla sürdürüldüğü bilgisini veren Atilla Kaya, yolun kalan kısmının 2018’da tamamlanarak trafiğe açılmasının planlandığını söyledi.
1.5 SAATLİK YOL 45 DAKİKAYA İNİYOR
Geçmişte yolunun uzun ve virajlı olması nedeniyle turizmdeki gelişmeden payını alamayan Karaburun’un kaderinin, İzmir Çeşme Otoyolu ile ilçeyi birbirine bağlayan yeni yolun tamamlanmasıyla değişeceğini söyleyen İzmir Milletvekili Atilla Kaya şu bilgileri verdi: “Başbakanımız Binali Yıldırım’ın büyük önem verdiği, projesinin hazırlanış kısmından bugüne kadar bizzat takip ettiği yeni yol, Karaburun’un kaderini değiştirecek. Yaklaşık 1.5 saat süren yol, 45 dakikaya inecek” dedi.
HALKIN İRADESİNE GÜVENİYORUZ
Kaya, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı Bozköy, Salman ve Karareis Barajları ile Karaburun’un içme suyu sıkıntısı yaşamayacağını, yarımadadaki binlerce dekar tarım arazisinin modern sulamayla tanışacağını belirtti. Kaya, “Barajlar tamamlandı, yapılamaz dedikleri yeni moderne hastane hizmet veriyor. Yapılacak işler bitmedi. Sırada yerel yönetim eliyle yapılacak hizmetler var. Geçmişte ulaşım noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 3K (Kınık, Kiraz ve Karaburun) ikisinin makus kaderi değişti. Kınık ve Kiraz, AK Partili Belediye Başkanları ile büyük bir yerel kalkınma hamlesini yaşıyor. Karaburun’daki beceriksiz belediyecilik anlayışı da inşallah 2019’da bitecek. O noktada da Karaburunlu hemşehrilerimizin iradesine güveniyoruz” diye konuştu.
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