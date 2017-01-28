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Karaçoban’dan müzisyenlere tam destek

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan, müzik öğretmeni Çetin Mercan’ın çalıştırdığı müzik grubunu ziyaret ederek öğrencilere moral verdi.

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Her fırsatta, “Gelecek gençlerin, biz gençlerleyiz” diyen Başkan Karaçoban; “Ne varsa gençlerde var, çünkü onlarla birlikte yol alacağız geleceğe doğru. Onun için bugün sahip çıkılan her birey, her genç kazanılmış bir gelecektir. Biz de geleceğimize sahip çıkmak adına gençlerimize sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bir de böylesi güzel ve keyifli meşguliyetlerle ilgilenen gençlerimiz, aynı zamanda boş ve gereksiz meşguliyetlerden de kendilerini alıkoymuş ve korumuş oluyorlar. Onun için biz de spordan müziğe ne varsa gençlerin ilgi alanlarına yönelik, her zaman onların yanında ve destekçisiyiz. Çünkü biz gençlerle birlikte olmaktan ve onlarla birlikte yol almaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz” açıklamalarına yer verdi.

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