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‘Kardeş Şehir’den Manisa’ya hediye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kardeş şehir Bila Tsverkva’dan gelen hediyeleri kabul etti.

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İş adamı Özgür Karaca’dan hediyeleri alan Başkan Ergün, “Önemli olan ikili ilişkilerin, iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak. Ümit ediyorum ki bu süreç çok daha olumlu noktalara gider” dedi.  İş adamı Özgür Karaca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulunarak, kardeş şehir Bila Tsverkva’dan gönderilen hediyeleri takdim etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş de yer aldı.

Ukrayna İzmir Fahri Konsolosu Çetin Güvercin vasıtasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ukrayna’nın Bila Tsverkva Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün imzalandığını belirten Karaca, “Çok iyi ikili ilişkiler yaşadık” dedi.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Ben size de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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