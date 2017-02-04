Karşıyaka 360 Yüksek Vadi Evleri

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ESBAŞ ve MOPSAN Grup Şirketleri yatırımı olan, tanıtım ve pazarlaması Eskidji Gayrimenkul tarafından gerçekleştirilen Yüksek Vadi “Karşıyaka 360” projesi 2017 yılına ‘20 bin peşinle, hemen taşın’ fırsatı sunarak girdi.

Karşıyaka 360 projesinin 2015 ilk tanıtımında “İzmirlilere çok kazandıran projeler sunmaya devam ediyoruz” söylemine yer verdiklerini bildiren ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı, MOPSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler, “Karşıyaka 360’ta ilk tanıtımdan bu yana değer artışları sürekli olarak yaşanıyor ve projeden daire alanlar kazanmaya devam ediyor. İnşaat sektöründe ekonomik konjonktüre bağlı olarak gelişen fiyat artışları maliyetleri karşılamak ve stok değerlerini korumak amacı ile yapılıyor. Yatırım yapacaklar kadar kredi kullanacaklar için de konut yatırımı şu dönem için çok kazandıracak fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

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Karşıyaka 360 projesinde istikrarlı bir satış grafiğinin yakalandığını ve 2017’de isteklileri satın alacakları dairelerde ağırlamanın keyfini yaşadıklarını da ifade eden Dr. Faruk Güler açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Projede en yoğun ilgiyi 4+1 dairelerimiz gördü. İzmir’de şu anda mevcut projeler arasında en geniş 1+1 dairelerimiz ve 3+1 dairelerimiz de ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. İster yatırım, isterse yaşam için olsun daire alacakları Karşıyaka 360’a davet ediyoruz. Gelsinler ve sunduğumuz konfor ve çağdaş yaşam olanaklarını görsünler istiyoruz.”