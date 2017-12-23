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Karşıyaka Hamsi Şöleni 10 yaşında

Karşıyaka Belediyesi’nin desteğiyle Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Karşıyaka Hamsi Şöleni, 21-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Bostanlı Pazaryeri’nde ziyaretçilerini ağırlayacak şölende, bugün ücretsiz hamsi ikramı yapılacak. Bu yıl 10. kez kapılarını açmaya hazırlanan Hamsi Şöleni ile Karşıyaka’da Karadeniz rüzgarları esecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her yıl yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz bu şölen; insanlarımızın birbirinden ayrıştırıldığı, ortak değerlerimizin yok edilmeye çalışıldığı günümüzde, birlik ve beraberlik mesajı vermek için de oldukça önemli. Sadece Karadenizlileri değil, tüm İzmirlileri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” dedi. 

 

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