Karşıyaka Songül Yarbay’ı unutmadı

Türkiye’nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olan Yakut’un adını taşıyan park, 30 Eylül’de törenle hizmete açılacak. Geçtiğimiz mayıs ayında Şırnak Şenoba›da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Yarbay Songül Yakut, Karşıyaka’da ölümsüzleşiyor. Karşıyaka Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla, Örnekköy Mahallesi 7 bin 600 sokak’ta yapımı tamamlanan parka Yakut’un adı verildi. Önemli bir kısmı yeşil alan olmak üzere 4 bin metrekare arazi üzerinde kurulan; basketbol sahası, oyun ünitesi ve oturma gruplarının da yer aldığı park, 30 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de törenle hizmete sunulacak. Açılışa Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Songül Yakut’un ailesi ve Karşıyakalılar da katılacak.

BALYOZ MAĞDURUYDU

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Songül Yakut, Türkiye’nin iftihar vesilesi, pırıl pırıl, Atatürkçü, yurtsever bir subaydı. İsimsiz bir ihbar mektubu ve sahte ses kayıtlarıyla, Balyoz kumpasının hedeflerinden biri olmuştu. TSK’dan atıldı, üniforması elinden alındı. Ancak zorlu bir hukuk mücadelesi neticesinde temize çıktı. Görevine iade edildi, bir ay sonra yarbay rütbesini taktı. Şırnak’a tayin oldu. Ve ne yazık ki 31 Mayıs 2017’de, Şenoba’da meydana gelen helikopter kazasında 13 kahraman askerimizle birlikte Songül Yakut’u da yitirdik. Türkiye’nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olan; Zübeyde Annemizin kızı, Mustafa Kemal Atatürk’ün yiğit askeri Songül Yakut, artık adıyla Karşıyakamız’da yaşayacak. Şehidimize vefasını göstermek isteyen herkesi açılışımıza bekliyoruz” dedi. 1976 Malatya doğumlu olan Yarbay Songül Yakut; görev yaptığı süre boyunca teröre karşı büyük başarılara imza atmış, aile içi şiddete karşı mücadelesiyle de öne çıkmıştı. Yakut, görev yaptığı bölgelerde köy gezilerine çıkarak bölge kadınlarının sorunlarına çözüm arıyordu.