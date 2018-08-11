Karşıyaka Stadı, yerine inşa edilecek

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek Karşıyaka’nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki görüşmede Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Başkan Vekili Gökhan Şensan ile buluşan Özalan, Hükümet’in ihalesi geçen ay ikinci kez iptal edilen Karşıyaka Stadı’nı mevcut yerine yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Eski Milli Futbolcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olan Özalan, «Karşıyaka Stadı›ndan vazgeçilmedi. Bu stat her şartta yerine yapılacak. Başka bir yer arayışı yok» diye konuştu. Kulübe salon, stat ve tesis kazandırmak için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten Başkan Turgay Büyükkarcı da Özalan›a projelerini anlatıp kulüp olarak statlarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.