‘Karþýyaka'da 150 yataklý hastane yapýlacak’

AK Parti Ýzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Ýzmir'de saðlýk alanýnda büyük yatýrýmlar yapýldýðýna iþaret ederek, yapýmý süren ve biten tüm saðlýk tesislerinde son teknoloji kullandýklarý halkýn daha konforlu ve kaliteli saðlýk hizmeti almasýný amaçladýklarýný ifade etti.

Kerem Ali Sürekli, Karþýyaka Devlet Hastanesi'nin yýkýlarak 150 yataklý hastane haline getirileceðini açýklayarak þu bilgileri verdi: "Karþýyaka Devlet Hastanesi ve Çiðli Devlet Hastanesi'nin saðlýk hizmetleri 20 Mayýs 2016 tarihinde Dijital hastane özelliði taþýyan Çiðli Bölge Eðitim Hastanesi'ne taþýndý. Çiðli Devlet Hastanesi'nin Denetimli Saðlýk Hizmeti ve Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi olarak hizmetine devam etmesi planlanýrken, Karþýyaka Devlet Hastanesi ise 19 Aralýk 2016 tarihinde Saðlýk Bakanlýðýmýzdan gelen yýkým kararý ile en kýsa sürede yýkýlarak 150 yataklý modern ve dijital hastane yapýlmasý Saðlýk Bakanlýðýnýn yatýrým planýna alýndý. En kýsa sürede yapýlmasý planlanan Karþýyaka Devlet Hastanesini yeni binasýyla halkýmýza kavuþturmuþ olacaðýz."

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Ýzmir'de Yapýmýný gerçekleþtirilen bütün bu hastanelerde dijital, modern ve son teknolojik cihazlarýn kullanýlmasýna, önem verdiklerini belirten Sürekli, "Hastanelerimizde tuvaleti, banyosu içerisinde olan tek ve iki kiþilik hasta odalarýnýn olmasýna, acil servislerinden yoðun bakýmlarýna ve bütün kliniklerin özellikli olmasýna dikkat edilerek halkýmýzýn daha konforlu ve kaliteli saðlýk hizmeti alabilmeleri için çalýþmalarýmýzý hýzla sürdürmekteyiz" þeklinde konuþtu.