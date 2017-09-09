Karşıyaka’da 9 Eylül coşkusu

8 Eylül akşamı Çarşı içindeki Fener Alayı ve sonrasında Kahramanlık Türküleri Konseri ile başlayan etkinlikler, 9 Eylül akşamı Yazar Sinan Meydan’ın söyleşisiyle sürdü. Karşıyaka Çarşısı’nın iskele girişine gelindiğinde ise coşku ikiye katlanacak. Karşıyaka Belediye Orkestrası ve KODA Genel Sanat Koordinatörü Teyfik Rodos’un sahne alacağı Kahramanlık Türküleri Konseri, binlerce Karşıyakalıya unutulmaz bir gece yaşadı. 9 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu›nda ise Yazar Sinan Meydan›ın Kurtuluştan Cumhuriyet›e konulu söyleşisi gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “9 Eylül sadece İzmir’in kurtuluş günü değil, bir ulusun dirildiği, bir umudun doğduğu ve bir ülkenin özgürlüğe kavuştuğu gündür. Kanının son damlasına kadar savaşan dedelerimizin bizlere emanet ettiği bu güzel toprakları geleceğe taşımak bizlerin görevidir. Bunun için durmadan, yılmadan çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.