Karşıyaka’nın işte ‘bilim kahramanları’

Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri tarafından düzenlenen turnuvanın bu yılki teması “Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu” oldu. 3-4 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir’de yapılan müsabakalarda 86 takım yarıştı. 9- 16 yaş arası genç mucitler suya erişim, suyun kullanımı, taşınması ve tasfiyesiyle ilgili sorunlara karşı çözüm projelerini yarıştırdı. Suyun tüm kullanım yolları sorgulanarak üretimi, taşınması, doğru ya da dolaylı yoldan kullanılması ve tüketimi üzerine yenilikçi projeler görücüye çıktı.

ULUSAL TURNUVAYA KATILACAKLAR

Karşıyaka Belediyesi de yarışmaya Çocuk Kulübü bünyesinde oluşturulan takımla katıldı. Karşıyakalı 7 çocuk ve 4 koçtan oluşan Laissez Faire takımı, Yer Altı Pratik Sulama Sistemi projesi ile 3. oldu ve ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı. Ulusal turnuva da 10-11 Mart tarihlerinde yine Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Burada belirlenecek 6 takım uluslararası turnuvalara katılacak. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren, kültürel ve sosyal projelerimizin yanı sıra bilime de yönlendiriyoruz. Bu tür yarışmalar, çocuklarımızın bilime yönlenmesi ve yeni fikirleri geliştirebilmesi için önemli ” dedi.

Karşıyakalı çocuklar,’ Yer Altı Pratik Sulama Sistemi’ projesi ile 3. oldu ve ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı.