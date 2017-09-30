Kas nakli ile şifa

Bu yaralanmanın genelde doğum travması ile bebek ve çocukluk yaş grubunda, erişkin yaralanmalarının ise genelde yüksek enerjili motor kazalarında oluştuğunu belirten Prof. Dr. A. Kadir Bacakoğlu, “Serbest kas nakli tedavisi ağır pleksus yaralanmalı hastaların tedavisinde fonksiyon kazandırmaya yönelik zor ancak geç dönmede tek tedavi seçeneği” dedi. Prof. Dr. A. Kadir Bacakoğlu, boyundan çıkan bir sinir ileti ağı olan Brakial Pleksus yaralanmasının kişinin omuz, dirsek ve el hareket yetisini yitirmesine neden olduğunu söyledi. Bu yaralanmanın ancak cerrahi yöntemle tedavi edilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Bacakoğlu, “Bu hastalarda erken sinir cerrahileri sonrası eksik fonksiyonları kazandırmak için vücudun başka bir yerinden kası kola getirip özellikle günlük hayatta çok önemli olan dirsek kıvırma fonksiyonunu elde etmek gerekiyor. Ancak mikrocerrahi teknikle mümkün olan bu teknikle hastamızda bacaktan alınan kası omuzdan önkola doğru yerleştirildi. Bu kasın yaşaması için atar ve toplardamarları koltuk altında alıcı damarlara dikildi. Gerekli sinir aktivitesi de hastada kaburga altından çıkarılan üç adet sinirin bacak kası sinirine bağlanması ile gerçekleştirildi” diye konuştu.