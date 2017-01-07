Kaymakam Arslan’dan TEOG birincisine tebrik

Muğla’nın Milas ilçesinde TEOG sınavında 120 sorunun da tamamına doğru cevap veren başarılı öğrenciler arasında yer alan Kaan Onat Akman’ı Kaymakam Eren Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tebrik etti.

Özel Milas Özge Ortaokulu 8/B şubesinde eğitim öğretim görmekte olan Kaan Onat Akman, annesi Berna ve babası Serkan Akman ile birlikte Okul Müdürü Ayşe Yolcu, Müdür Yardımcısı Kasım Özkan da katılımıyla ilk önce Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ı, ardından ise Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret etti. Başarısından dolayı Kaan’ı kutlayan Kaymakam Arslan, öğrenciye gelecekte ne olmak istediğini sordu. Daha önceleri doktor olmak isteğini belirten Kaan, bu düşüncesinin değiştiğini, şuanda da hangi mesleği seçeceğine karar veremediğini söyledi. Kaan ayrıca, TEOG’dan elde ettiği başarıdan dolayı sürekli tebrik edilmesinin de kendisine ilginç geldiğini belirtti.