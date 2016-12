‘’Kayseri’deki terör saldýrýsýný lanetliyorum’’

Mesut Sancak, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada, İzmir için çok olumlu bir projenin, ilk adımını atmak için bulunuyoruz.

Güzel ve anlamlı bir gün. Biz Folkart olarak, bu anlamlı güne katkı vereceğimiz için mutluyuz. Geçtiğimiz aylarda, şimdi temelini atmaya hazırlandığımız bu alanla ilgili, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm İhalesi’ne katıldık.

Gerekli tüm koşulları yerine getirip, ihaleyi kazandık. Belediyenin bu güzel adımını, öncelikle bu kente hizmet etmenin, önemli bir fırsatı olarak gördük. Bu bizim ilk kentsel dönüşüm projemiz olacağı için, ihaleye hazırlanırken de, konuya kesinlikle tek başına ticari bir pencereden bakmadık. Bu projenin İzmir için, çok iyi bir örnek olmasını hedefliyoruz. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımız bu ilk projeyi, Folkart yaklaşımıyla aynı zamanda güzel şehrimize karşı yerine getireceğimiz, ciddi bir ‘sosyal sorumluluk’ projesi olarak görüyoruz.”

BÖLGENİN KADERİ DEĞİŞECEK

“Bu anlayış ile yola çıkarken, Folkart’a yakışacak şekilde, her zaman olduğu gibi; en iyisini, en güzelini, en kalitelisini yapacağız. Sayın Başkana verdiğimiz sözü, fazlasıyla yerine getireceğiz. Türkiye’de 6.5 milyon, İzmir’de 300 binin üzerinde dönüştürülmesi gereken yapı var. Biz İzmir ve Türkiye’de, parmakla gösterilecek, nitelikli örnek projeler yapma hedefimizi sürdürürken, önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümde de, önemli bir aktör olmayı istiyoruz. Kentsel dönüşümde, tamamen Folkart güvencesiyle, ‘LİVA’ markamızla hareket edeceğiz. Burada gerçekleştireceğimiz bu önemli proje, şehrimize karşı duyduğumuz sevginin, grup olarak her işimizde, her zaman insana verdiğimiz büyük değerin, simgelerinden biri olacaktır. Bu iş, gelecekte bu bölgenin kaderini değiştirecek, eminiz kent için yeni yollar açacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na, bize karşı gösterdiği güven, birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çok olumlu işbirliği için, yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte birlikte emek verdiğimiz belediye yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum. Projenin İzmir’e hayırlı ve örnek olmasını diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.”