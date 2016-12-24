‘’Kayseri’deki terör saldýrýsýný lanetliyorum’’

Mesut Sancak, konuþmasýnda þunlarý söyledi: “Bugün burada, Ýzmir için çok olumlu bir projenin, ilk adýmýný atmak için bulunuyoruz.

Güzel ve anlamlý bir gün. Biz Folkart olarak, bu anlamlý güne katký vereceðimiz için mutluyuz. Geçtiðimiz aylarda, þimdi temelini atmaya hazýrlandýðýmýz bu alanla ilgili, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüþüm Ýhalesi’ne katýldýk.

Gerekli tüm koþullarý yerine getirip, ihaleyi kazandýk. Belediyenin bu güzel adýmýný, öncelikle bu kente hizmet etmenin, önemli bir fýrsatý olarak gördük. Bu bizim ilk kentsel dönüþüm projemiz olacaðý için, ihaleye hazýrlanýrken de, konuya kesinlikle tek baþýna ticari bir pencereden bakmadýk. Bu projenin Ýzmir için, çok iyi bir örnek olmasýný hedefliyoruz. Hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayacaðýmýz bu ilk projeyi, Folkart yaklaþýmýyla ayný zamanda güzel þehrimize karþý yerine getireceðimiz, ciddi bir ‘sosyal sorumluluk’ projesi olarak görüyoruz.”

BÖLGENÝN KADERÝ DEÐÝÞECEK

“Bu anlayýþ ile yola çýkarken, Folkart’a yakýþacak þekilde, her zaman olduðu gibi; en iyisini, en güzelini, en kalitelisini yapacaðýz. Sayýn Baþkana verdiðimiz sözü, fazlasýyla yerine getireceðiz. Türkiye’de 6.5 milyon, Ýzmir’de 300 binin üzerinde dönüþtürülmesi gereken yapý var. Biz Ýzmir ve Türkiye’de, parmakla gösterilecek, nitelikli örnek projeler yapma hedefimizi sürdürürken, önümüzdeki süreçte kentsel dönüþümde de, önemli bir aktör olmayý istiyoruz. Kentsel dönüþümde, tamamen Folkart güvencesiyle, ‘LÝVA’ markamýzla hareket edeceðiz. Burada gerçekleþtireceðimiz bu önemli proje, þehrimize karþý duyduðumuz sevginin, grup olarak her iþimizde, her zaman insana verdiðimiz büyük deðerin, simgelerinden biri olacaktýr. Bu iþ, gelecekte bu bölgenin kaderini deðiþtirecek, eminiz kent için yeni yollar açacaktýr. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Aziz Kocaoðlu’na, bize karþý gösterdiði güven, birlikte gerçekleþtirdiðimiz bu çok olumlu iþbirliði için, yürekten teþekkür ediyorum. Bu süreçte birlikte emek verdiðimiz belediye yöneticileri ve çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Tüm çalýþma arkadaþlarýma, teþekkür ediyorum. Projenin Ýzmir’e hayýrlý ve örnek olmasýný diliyor, hepinize sevgiler, saygýlar sunuyorum.”