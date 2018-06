Kazançlı yatırım, sağlık dolu hayatla buluşuyor

Sada Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanındaki yatırımları ile yıllardır İzmirliler’e en yüksek kalitede hizmet ulaştıran ve kent insanın güvenini kazanan Yanık Sağlık Grubu, kenti yepyeni bir konsept ile oluşturulmuş Yamaç Sağlık Rezidans ile tanıştırmanın gururunu yaşıyor. İzmir’in yeni yıldızı Kuzey yakasında yapımına başlanan proje, kazançlı bir konut yatırımı olarak öne çıkarken, konut sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmesine hizmet edecek pek çok hizmeti de bünyesinde barındırıyor.

10 YIL KİRA GARANTİSİ

Sağlıklı yaşam konutları ve palyatif bakım biriminden oluşan Yamaç Sağlık Rezidans, 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle yatırımcıların beğenisine sunuluyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken daireler, 10 yıl kira garantisiyle kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Yatırımcılara 10 yıllık kira garantisi, bünyesinde Sada Hastanesi’ni de bulunduran Yanık Sağlık Grubu tarafından veriliyor. Projede 279 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlar ve bin 600 liradan başlayan kira garantisi, yatırımcıların karını artıran en önemli faktör olarak fark oluşturuyor. Bölgede günden güne artış gösteren konut fiyatları da göz önüne alındığında, Yamaç Sağlık Rezidans kısa sürede yatırımcılarına yüksek kazanç imkanı sağlıyor.

SEVDİKLERİNİZ GÜVENDE

Proje kapsamında, daireleri satın alan yatırımcılardan 10 yıl kira garantisi ile kiralanarak bakım evi olarak işletilecek olan daireler, hem bakımları özel ilgi gerektiren hastalara hem de huzurlu bir yaşam sürmek isteyen yaşlılara her türlü imkanı sunuyor. Türkiye’de büyük eksikliği çekilen palyatif bakım konusunda 7/24 kesintisiz bir hizmet imkanı sunulan Yamaç Sağlık Rezidans Bakımevi’nde; palyatif bakım ekibi, onkologlar, nörologlar, psikiyatristler, psikologlar, hemşireler ve sosyal hizmet uzmanları hastaların her türlü ihtiyacına anında cevap verecek. İhtiyaç anında yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı desteği gibi ek hizmetlerin de sağlandığı bakımevinde, huzurlu bir yaşam için her türlü gereklilik anında yerine getirilecek. Yaşlıların da özel olarak düşünüldüğü projede, VIP dış destek ekibi sosyalleşme başta olmak üzere konut dışında gerçekleştirilmesi gereken tüm faaliyetlerde yaşlılara destek olacak.

Proje kapsamında konut ve bakımevi sakinleri, zengin donatı alanlarından da sınırsız olarak yararlanabilecek. Fitness merkezinden dans derslerine, yüzme havuzundan film salonlarına kadar pek çok imkanın bir arada bulunduğu proje, kaliteli bir yaşamın kapılarını aralayacak. Alışveriş ihtiyaçlarının da düşünüldüğü Yamaç Sağlık Rezidans’ta marketten restoranlara, kuaförden eczaneye kadar pek çok mağaza rezidans sakinlerinin hizmetinde olacak.

KUZEY’E DEV HASTANE

Projede yer alan devasa büyüklükteki hastane ise, yalnızca rezidans sakinlerine değil tüm kente hizmet verecek. 200 yatak kapasiteli tam teşekküllü bir bölge hastanesi olarak projelendirilen yeni hastane; 65 kişilik uzman doktor ekibi, yüzlerce sağlık personeli ve Yanık Sağlık Grubu’nun sağlık sektöründeki tecrübesi ile standartları aşan bir hizmet kalitesini ve anlayışını İzmirlilerle buluşturacak. Hastane bünyesinde hizmete girecek olan Onkoloji, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi gibi bölümler ise kentteki büyük bir ihtiyaca cevap verecek.