‘KDV yerli üreticiyi zorluyor’

2008 yılından bu yana KDV oranlarının yüzde 8’den 18’e yükseltilmesi için sektörün sözcülüğünü yaptığını kaydeden Erkunt Armağan, 18 - 20 ayı bulan ödeme sürelerinin kısaltılmasının sektörün nakit akışını düzelteceğini ve yeni yatırımlara fırsat vereceğine dikkat çekti.

2016 yılı itibarıyla sektörün birikmiş 850 milyon TL. KDV alacağı bulunduğunu hatırlatan Zeynep Erkunt Armağan, alacaklar şirketlere ne kadar çabuk ödenirse, şirketlerin de o kadar rahat nefes alacağını ve bir an önce kredi borçlarından kurtulacağını bildirdi.

HAKSIZ REKABET VAR

KDV uygulamasıyla sektöre verilen en büyük hasarın yerli üretici ve ithalatçı arasında yaratılan haksız rekabet olduğunu dile getiren Erkunt Armağan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak indirilmiş KDV uygulamasıyla sektöre verilen en büyük hasar, müjde söylemleriyle yine göz ardı edilmektedir. İthalatçı firmalar nihai ürün getirdikleri için ürünleri yüzde 8 ile ithal etmekte, çiftçiye yüzde 8 ile satmaktadırlar. Biz yerli üreticiler, sırtımızda milyonlarca liralık KDV alacağı ile aylarca yaşamak zorunda bırakılırken, ithalatçılar 1 TL alacak biriktirmeden rahatça pazarda oyun kurabilmekte ve maalesef pazar kötüye gidince de istedikleri zamanda pazardan çıkıp gidebilmektedirler.”

2002 yılında sektörde 5 milyon 891 bin dolarlık tutarla yüzde 1’lik paya sahip ithal ürünlerin her yıl düzenli olarak arttığına ve geride bıraktığımız 2016 yılının ilk on ayı içinde yaklaşık 400 milyon dolarla yüzde 35,6 seviyesine ulaştığını belirten Erkunt Armağan, “Türkiye gibi dev bir tarım ülkesinde, 6 tane yerli traktör ve belki yüzün üzerinde yerli ekipman üreticisi varken ve ürettiğimiz makine ve ekipmanın büyük çoğunluğu AB Homologasyon ve CE belgelerine sahipken, sizce %36’lara varan ithalat oranı bir yanlışı yüksek sesle işaret etmiyor mu? Bu kadar büyük cari açıkla uğraşan bir ülkede, zaten üretimi iç pazarda yapılan önemli bir mal grubu için 400 milyon dolar ithalat içimizi acıtmıyor mu?” diye sordu.

ARTIŞ ÇİFTÇİYE ÖDENSİN

KDV’nin 10 puan artışının çiftçiye yansımasını arzu etmediklerini söyleyen Erkunt Armağan, “Bunun için kanun koyucuya önerimiz baştan beri KDV’yi yüzde 18’e çıkartmak, ancak KDV iadesini doğrudan çiftçiye yapmak yönünde olmuştur. Şu nokta unutulmamalıdır ki; yerli üretici devletten KDV alacağını tahsil edemediği müddetçe banka kredisi ve faiz borcuyla yaşamaktadır, bu da ürün fiyatına yansıtılan faiz yükünü kaçınılmaz hale getirmektedir. Yani şu anda çiftçiye KDV farkından dolayı yüzde 10 ucuz satıldığı varsayılan traktör aslında belki de ancak yüzde 3 - 5 ucuz olabilmekte, çünkü maliyet ve dolayısıyla fiyatın içinde ciddi bir miktarda faiz gideri yer almaktadır. KDV’nin yüzde 18’e yükseltilmesi ve yüzde 10 farkın doğrudan çiftçiye ödenmesi aslında ürün fiyatlarını ucuzlatacaktır” ifadesini kullandı.