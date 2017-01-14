Kemalpaşa’da Diriliş Rüzgarı

Orta Asya’dan itibaren gelişen Türk Harp Sanatı ve bununla birlikte şekillenen Türk Askeri Müziği, Osmanlı’nın kuruluş evresiyle birlikte Yeniçeri Ordusu altında Mehteran Takımı olarak sistemleşmiştir. Osmanlı Devleti zaferlerinin destanlaştırılmış hali olan mehter müziği, hem ülkemizde hem de yurtdışında hala büyük bir beğeni toplamaktadır. Mehter müziğinin ve mehteranlığın yaşatılması, unutulmaması da günümüzün önem arz eden konuları arasında yer almaktadır. Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de bu anlayışla mehteran kültürünün yaşatılması için kendi bünyesinde mehteran takımı oluşturma çalışmalarına başladı.

ETKİNLİKLERİMİZ SÜRÜYOR

Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün başlattığı bu kültürel hizmet hakkında çalışmalarını anlatan Başkan Arif Uğurlu; “Hala mehteran dinlenmekte ve mehteranlara yönelik büyük bir alaka gösterilmektedir. Her kutlamalarımızın ve milli günlerimizin vazgeçilmez klasiklerindendir. Kemalpaşa Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bizde böyle önemli bir hizmeti başta Kemalpaşa olmak üzere tüm İzmir’e kazandırmaya çalışıyoruz. Oluşturulacak mehteran takımımızla; mahallelerde etkinlikler düzenlemeyi, milli günlerde insanlarımıza mehteran müzikleri dinletmeyi, özel karşılamalarda kullanmayı ve yeni nesillerimize bu kültürün varlığını tanıtmayı amaçlıyoruz. Dere mesire alanındaki Atatürk Spor Salonu’nda çalışmalarımız sürüyor. İsteyen bütün vatandaşlarımız çalışmalarımızı izlemeye katılabilir. İsteyen vatandaşlarımız mehteran takımında da yer alabilir. Bu çalışmada yer almak isteyen vatandaşlarımız Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile iletişime geçebilirler” diye konuştu.