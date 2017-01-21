Kendisi küçük sevinci büyük

Hediye alan çocuklar kadar ilk işlerini başarıyla tamamlayan Roman kadınların mutluluğu da görülmeye değerdi.

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta yaşayan 50 Roman kadın İzmir Çağdaş Romanlar Derneği’nin yürüttüğü projesi kapsamında dikiş kursu aldı. Gürçeşme semtindeki merkezde verilen kursu başarıyla tamamlayarak meslek kazanan Roman kadınlar ilk siparişlerini Konak Belediyesi’nden aldı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın talebi üzerine kursiyer kadınlar kreş öğrencileri için oyun örtüleri tasarlayıp dikti. İlk etapta sipariş edilen 100 oyun örtüsü Konak 50. Yıl Lisesi içinde hizmet veren kreşte eğitim gören miniklere armağan edildi.

İLK İŞİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Roman kadınların el emeğiyle ürettiği birbirinden renkli oyun örtüleri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından minik öğrencilere dağıtıldı. İzmir Çağdaş Romanlar Derneği Başkanı Halit Keser’in yanı sıra örtüleri diken Roman kadınlar da dağıtım törenine katıldı. Başkan Sema Pekdaş, “Evlerinizde arkadaşlarınızla birlikte bu örtülerde çok eğlenceli oyunlar oynayacaksınız, sonra da uykunuz gelince üzerinize örteceksiniz” diyerek miniklere hediyelerini verdi. Pekdaş, kursu bitirip aldıkları ilk işi başarıyla tamamlayan Roman kadınlara emekleri için de teşekkür etti. İzmir Çağdaş Romanlar Derneği Başkanı Halit Keser de Halk Eğitim ve İŞKUR işbirliğinde verilen kurs sayesinde Roman kadınların hem çalışıp hem de sosyalleştiğini söyledi. Keser, Roman kadınlara oyun örtüleri dikmeleri için sipariş veren ve bunları satın alarak çocuklara armağan eden Konak Belediyesi’ne ve kendilerine her zaman destek olan Başkan Pekdaş’a şükranlarını sundu.

MİNİKLERİN KEYFİ YERİNDE

BÜYÜK bir heyecan ve mutlulukla hediyelerini alan miniklerin ise zaman kaybetmeden oyun örtülerini açarak üzerinde oyun oynamaya başladı. Çift yönlü kullanılabilen örtüler oyun dışında miniklerin uyku saatlerinde üstlerini örtmeleri için de kullanılabiliyor. Oyun amaçlı kullanılan örtülerin üzerinde ayrıca çocukların zeka gelişimine yardımcı olacak geometrik şekiller de bulunuyor. Çocuklar keçeden yapılan geometrik kalıpları örtünün üzerindeki yerlere yerleştirmeye çalışıyor.