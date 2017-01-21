Kent yönetiminde dayanışma başarı getirir

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Karabağlar Şubesi’ni ziyaret eden Başkan Selvitopu, Karabağlar’ın çıkarları için ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı ve ilçenin yararına olacak projelerde kamuoyu oluşturulmasının kente ciddi kazançlar sağlayacağını ifade etti.

Ziyarette göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalar hakkında dernek üyelerini bilgilendiren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin yararına olacak her türlü projeye destek vereceklerini hatırlattı ve bu konularda kamuoyu oluşturulmasının önem taşıdığını ifade etti.

HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TEMAD Karabağlar Şube Başkanı Niyazi Türker ise Karabağlar Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, Başkan Selvitopu ve ekibinin başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı ve dernek olarak İzmir’e ve Karabağlar’a faydası olacak konularda her zaman kendilerine destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında da bilgiler veren Türker, Karabağlar’ın ortak akılla yönetilmesinden, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin de alınmasından memnuniyet duyduklarını da ifade etti.