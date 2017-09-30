Kıbrıslı iş kadınları İZİKAD’ın misafiri 

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Bridge to Bridge Projesi’nin üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere KKTC İş Kadınları Derneği ( İKD) ile uluslararası ticaret köprüleri kurmak üzere daha önce bir araya gelmişti. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), İzmir’deki iş insanlarının iş hacimlerinin artmasına destek vermek amacı ile yurtdışı iş kadını dernekleri ile birlikte yürüttüğü ‘’Bridge to Bridge Projesi’ kapsamında KKTC İş Kadınları Derneği’nden 10 kişilik bir heyeti, İzmir’deki iş insanları ile buluşturdu. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, mart ayında üyeleri ile birlikte Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri projenin ikinci kısmını İzmir’de yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ve Kıbrıs ile İzmir halkının benzer dokularda olmalarının dostluk, güven ve ticari ilişkilerini kuvvetlendirdiğini belirtti. Başkan Serter ,’’İzmir’deki konteyner limanı ve havaalanı; ithalat ve ihracat için büyük kolaylık sağlamakta. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak iş olanaklarının artması ve ülke ekonomisine katkı amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında bir buluşmayı daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.