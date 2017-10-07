Kick Boks şampiyonlarına karşılama

Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayrettin Uslu ziyarette verdiği bilgide, “Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 02-09 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen “Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımız 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazanmışlardır. Bu şampiyonada Turgutlu Halk Eğitim Merkezi sporcularımızdan Eren Gökmen 75 kg. da Gençler Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya, Yusuf Kılıç 91 kg. da Gençler Avrupa 2. si olarak gümüş madalya almaya hak kazanmışlardır. Bu başarıda antrenörleri Özgür Özaydın ve Tayfun Özcan’ın emeği büyüktür” dedi. Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi sporcularından Eren Gökmen ve Yusuf Kılıç’ı başarılarından dolayı tebrik eden Vali Güvençer, kendileriyle gurur duyduklarını ifade ederek başarılarının devamını diledi. Vali Güvençer, başarılı sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörleri de tebrik etti. Ziyarette Vali Güvençer’e Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi Filografi öğretmeni İlknur Kemahlı Doğan’ın filografi sanatıyla yaptığı Türk Bayrağı ve Atatürk motifli Türkiye Haritası tablosu hediye edildi.