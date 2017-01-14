Kış hastalıklarına karşı ilaç

Vücut direncini artırmada, bağışıklık sistemini güçlendirmede, hastalıklardan korunmada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birinin besin değeri yüksek olan gıdaları tercih etmek ve dengeli bir şekilde tüketmek olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, bu gıdaların hangileri olduğunu ve faydalarını anlattı.

OMEGA-3 İÇİN BOL BOL BALIK

İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile balığın, sağlık üzerinde insülin direnci, obezite ve karaciğer yağlanması tedavisinde önemli etkilere sahip olduğunu kaydeden Dr. Fadıloğlu, “Omega 3, vücudumuzun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan, ancak vücut tarafından üretilemeyen yağ asitleri. İçerdiği EPA ve DHA yağ asitleri ile kalp ve beyin sağlığı üzerinde önemli etkiye sahip. Balık, haftada 3-4 kez tüketilmeli, yağda kızartmadan yenmeli, mümkünse mısır ununa batırılmamalı, böylelikle balığın omega-3 kapasitesini yok olmadan tüketilmesi sağlanmalı.

Yumurta da önemli bir omega 3 kaynağıdır ve her gün tüketilmelidir. Semizotu, keten tohumu, ceviz de bitkisel omega-3 içeren gıdalardır ve gün içinde dengeli bir şekilde tüketilmelidir” dedi.

HALSİZLİĞE KARŞI KEMİK SUYUNA ÇORBA

Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, “Vücut direncinin düşmesiyle kendini gösteren soğuk algınlığına, boğaz ağrısına, burun tıkanıklığına ve halsizliğe karşı evde yapılabilecek en etkili çorbalardan biri, kemik suyunun içine eklenerek hazırlanan zerdeçal, karabiber, zencefil ve acı biber karışımından oluşan çorba olacaktır. Gün içinde yeşil çay içilmesi de oldukça faydalıdır, içine zerdeçal ve karabiber de eklenebilir. Kemik suyu, gribe ve soğuk algınlığına karşı vücudu korumasının yanı sıra, bağırsak geçirgenliğini azaltır, kemiği güçlendirir, içerdiği kolajen ve jelatin ile de saçı besler, deriyi canlandırır” diye konuşarak kemik suyunu hazırlarken kısık ateşte en az 6 saat pişirmek gerektiğini ifade etti.