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Kitapların geliri şehit çocuklarına

Emekli Özel Harekat Polisi ve Yazar Ercan Ersoy, bütün kitaplarının gelirini şehit ve gazi çocuklarına bağışlıyor. Ersoy, “Alınan her kitap şehit çocuklarına katkı” dedi.

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Emniyet Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (TEMŞAD) bağışlanmak üzere, 19 vatansever İzmirli sanatçının resimleri Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda sergilenirken, Yazar ve Emekli Özel Harekat Polisi Ercan Ersoy da şehit çocuklarına katkı için kitaplarını imzaladı. Yazdığı birçok kitabın tüm gelirini şehit ailelerine bağışlayan Ersoy, alınan her kitabın bir gazi ya da şehit çocuğuna katkı olarak gittiğine dikkat çekerek, kitapseverleri buna katkı sağlamaya davet etti.

TÜM GELİR ONLARA GİDİYOR

Eski bir özel harekat polisi olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olunması gerektiğine dikkat çeken Ersoy, “Yazdığım kitapların telif gelirini şehit ailelerine bağışlıyorum. Bu sefer farklı bir şey yaptık ve TEMŞAD’a bağışlamak istedik. TEMŞAD’ın şehit ve gazi çocuklarının eğitimine katkı sağladığı ve burs vermek amacıyla uyguladığı ‘turkuaz çocukları’ projesi var. Şu anda 110 şehit çocuğuna burs veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Öyle ki TEMŞAD olarak İzmir’de burs vereceğimiz şehit çocuğu yok, bitirdik. Dolayısıyla civar illerde ve Türkiye’nin farklı illerinde burs alamayan şehit çocuklarını araştırıp buluyoruz ve yardımseverler de bizim aracılığımızla doğru yere yardım ettiklerini biliyorlar. Bir kitap aldığınızda kitabın tüm geliri bir gazi ya da şehit çocuğuna burs olarak verilen paranın içine katkı olarak gidiyor” dedi. Kitaplarını roman olarak ele alan Ersoy’un, Orfoz, Hendeklerdeki İhanet, Botan’ın Askerleri, Özel Harekâtçı Olmak isimli kitapları vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle alındı.

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