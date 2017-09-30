Kitebord şampiyonları Akyaka'da

Kitebord sporunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kiteboard Lig Şampiyonluğu’nun Türkiye ayağını, 5-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Volkswagen Amarok’un ana sponsorluğunda Gökova Akyaka›da düzenleniyor. WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka adıyla düzenlenecek şampiyonaya 19 ülkeden 36 sporcu katılıyor. Sporcular arasında kiteboard sporunun en büyük isimleri yer alıyor.

USTALAR YARIŞACAK

Heyecan dolu ve adrenalini yüksek bir yarışma olacağına kesin gözüyle bakılan WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka’da; İspanya’dan Dünya Genç Şampiyonu Jerome Cloentes, Çek Cumhuriyeti’nden Avrupa Şampiyonu Paula Novotna, Hollanda’dan iki kez Dünya Şampiyonu Youri Zoon, şu anda dünya sıralamasında 2’nci ve üç kez İngiltere Şampiyonu Hannah Whiteley, iki kez İspanya Şampiyonu Rita Arnaus, İngiltere’den 5 kez Dünya Şampiyonu Aaron Hadlow, İspanya’dan 2013 Dünya Şampiyonu Alex Pastor, İspanya’dan 2015 Dünya Şampiyonu Liam Whaley, Brezilya’dan 2016 Dünya Şampiyonu Carlos Mario, Brezilya’dan iki kez Dünya Şampiyonu Bruna Kajiya, Hollanda’dan 2016 Dünya Üçüncüsü Annabel Van Westerop, kiteboardun güçlü isimlerinden Hollanda’dan Rens van der Schoot ve Danimarka’dan Therese Taabbel kıyasıya yarışacak.

Büyük ustaların buluşmasına sahne olacak WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka’da bir Türk sporcusu da yer alıyor.

Sporseverler, dünya turunun önemli bir durağı olan şampiyonayı dört gün boyunca internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek.