KiTVAK’la bayram coşkusu

Kutlama çerçevesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri hasta çocuklarla oyunlar oynadı, bayram pastası kesildi. Etkinlik sonunda KİTVAK Yöneticileri ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı Tülin Eraslan tarafından çocuklara, sürpriz bayram hediyeleri verildi.

KALICI ESERLER BIRAKIYORUZ

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldızay Ateşdağlı “Bir taraftan onkoloji hastaları ve yakınlarının yararlanabileceği kalıcı eserleri bağışçı ve hayırseverlerimizin katkı ve destekleriyle hayata geçiriyor, diğer yandan hasta ve hasta yakınlarının moral motivasyonlarına katkıda bulunabilmek için yoğun bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ateşdağlı, “Bu yılı da, maddi durumu uygun olmayan daha çok hasta ve hasta yakınının konukevlerimizden ücretsiz yararlanabilmeleri için ‘Askıda Oda’ yılı ilan ettik. Ramazan ayı boyunca Askıda Oda uygulamamız için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bağışçı ve hayırseverlerimizin ilgisini bekliyoruz ” diye konuştu.