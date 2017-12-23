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Kitvak’tan BTM’ye katkı plaketi

Kitvak tarafından projelendirilen, pek çok bağışçının desteğiyle tamamlanan KİTVAK-Abdülrezzak Sancak Konuk Evi, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yanında kapılarını açtı.

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Açılışta konuk evinin tamamlanmasına katkı sağlayan yalıtım sektörünün öncü firması BTM’ye katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. BTM’nin plaketini Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez aldı.

DESTEKLERİMİZDEVAM EDECEK

Kitvak’ın bugüne kadar özveriyle yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini vurgulayan BTM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez, “Konuk Evi’nin tamamlanmasında önemli katkıları olan Sayın Mesut Sancak’ı kutluyorum. Özellikle sağlık ve eğitim alanında yapılan çalışmaların tüm iş çevrelerince desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. BTM olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da toplum yararına yapılacak çalışmalara desteğimiz artarak sürecek” dedi.

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