KOBİ’lere istihdam desteğiyle taze kan

BAYOSB Yönetim Kurulu tarafından Kemalpaşa Ramada Otel'de düzenlenen devlet teşvikleri bilgilendirme toplantısına, BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

TEŞVİK BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR

Günümüzde sanayicilere birçok teşviğin sağlandığının altını çizen BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, bu teşviklerin etkin bir şekilde kullanılmasının ekonomik büyüme açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Sanayicilere sağlanan teşviklerin ülke ekonomisinin gelişmesinde kilit bir rolü olduğuna dikkat çeken Telseren "Bugün gelinen noktada sanayicilere pek çok farklı alanda önemli teşvikler sağlanıyor. Şu an dünyada Güney Kore, Çin gibi ülkeler bu tarz teşvikler sayesinde her yıl yüzde 8 yüzde 9 civarı bir büyüme sağlıyor. Bugün sağlanan imkanlardan yararlanarak bir an önce büyümemizi hızlandırmamız gerekir" diye konuştu.

KADINLARA 48 AY DESTEK

Toplantıya katılan BAYOSB üyelerini devletin farklı kurumları tarafından sağlanan çeşitli teşvik, destek ve hibe çalışmaları hakkında bilgilendiren VOYTES Finansal Çözümleme Kuruluşu Genel Müdürü Yasemin Ok, “İstihdam programları İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı, MYK Sertifikalı Çalışanlar ve 6111 sayılı yasa teşvikleri ile 4447 sayılı Eleman Desteği olarak karşımıza çıkıyor. Var olan programlar üretimi arttırmak ve istihdam yaratmak için oldukça elverişli. İstihdam programları ile sektörlere taze kan kazandırılıyor. 18-29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip ise 48 ay süreyle, bu kişilerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle, aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten yararlanabilecek" dedi.