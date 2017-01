Kocaoğlu’nun hayali dizisi bu sezon bitsin!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır vaat ettiği ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projelerle halkı kandırdığını aktaran AK Parti’li Bilal Doğan, Kocaoğlu’nun yıllardır söz verdiği yatırımları bir türlü hayata geçiremediğini belirtti. İzmirlilerin havada kalan projelerle kandırıldığını dile getiren Doğan, Kocaoğlu’nun başkanlık sürecini ise ‘Hayal Dünyası’na benzeterek geçtiğimiz günlerde dile getirdiği jübile kararını doğru bulduğunu beyan etti.

JÜBİLE TAM İSABET OLUR

İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olmasına karşın belediyecilik anlamında her yıl küme düştüğünü aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, “Ne yazık ki yüksek kredi notları ve belediyecilik anlamında ödüllerine doymayan Sayın Kocaoğlu’nun bu başarısını sokağa yansıtamadığını görüyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun her yıl İzmirlilerin önüne aynı projelerle çıktığını ancak onca yatırımın halen hayata geçirilemediğini belirten AK Parti’li Doğan, “Her yıl aynı sözler, aynı vaatler. Kentimiz senelerdir reklama, yatırım rüzgarına doymuyor. Karşımızda yatırım rüzgarı değil adeta “Hayal Dünyası” var. 12 senedir aynı diziyi izliyoruz. Başrolünde ise Aziz Kocaoğlu var. Umarız bu dizi bu sezon son bulur. Artık bitmeyen yatırımlar, iptal edilen ihaleler, yaşan krizler, yarım kalan projeler, geciken işler son bulsun istiyoruz. Umarız İzmir bu başarısız belediyecilik anlayışından artık kurtulur ve 2017 senesi kentimiz için toparlanma yılı olur. Bu açıdan Kocaoğlu’nun geçtiğimiz günlerdeki jübile açıklamasını yerinde buluyoruz” dedi.

HAVADA KALAN PROJELER NE OLACAK?

Son olarak Kocaoğlu’nun her seçim öncesinde bildirgesinde duyurduğu ve yıllardır bütçede yer almasına karşın bir türlü hayata geçirilemeyen yatırımların akıbetini soran Doğan şunları kaydetti: “Karşımızda her yıl tekrar tekrar duyurulan projeler var. Her sene aynı vaatler... Ama artık İzmirlilerin kuru vaatlere karnı doydu. Halkımız artık icraat görmek istiyor. Reklama doymayan Sayın Kocaoğlu’na vatandaşlarımız adına bir kez daha soruyoruz... Buca Metrosu, Narlıdere Metrosu, Bornova Merkez Metrosu ne oldu, bu yıl yapılacak mı? 10 yılda ancak ihalesini yaptığınız Mavişehir Opera binası kaç yılda bitecek? Gaziemir’de yapacağınız monoray projesinden üç yıldır haber yok. 20 tane elektrikli otobüs alacağız dediniz, bırakın otobüs almayı, ihalesini zor yaptınız. İzmir halkına 22 otopark yapacağım diye söz verdiniz, onca vaat havada kaldı. Yamanlar Katı Atık Tesisi ne oldu? Kemeraltı Balıkçılar Çarşısı projesinde bir arpa boyu dahi yol alınamadı. yenileme çalışmaları 8 yıldır lafta kaldı. İzmirliler adına artık yeter diyoruz. 12 yıldır aynı vaatler... Bu hayal dünyası artık son bulsun.”