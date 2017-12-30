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KODA ile yeni yıla ‘Merhaba’

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), 2017 yılını muhteşem bir konserle uğurlayarak, 2018’e ‘Merhaba’ dedi.

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Biletleri ilk günden tükenen ‘KODA ve 3 Soprano ile Yeni Yıl Konseri’, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

SEÇME MÜZİKALLER  

Şef Oğuzhan Kavruk’un yönettiği konserde Esin Talınlı, Funda Saltaş ve Çiğdem Önol solist olarak yer aldı. İki bölüm olarak sunulan programda, aryalar ve müzikallerden seçmeler seslendirildi. Salonu tamamen dolduran sanatseverler, unutulmaz bir müzik şölenine de tanıklık etti.

SANAT DOLU YILLARA

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “2017 boyunca onlarca başarılı konser veren Oda Orkestramız, yılın finalini yine muhteşem bir konserle yaptı. Sanatçılarımıza ve gösterdikleri büyük ilgi için de  müzikseverlere teşekkür ediyorum. Sanat dolu, barış ve kardeşlik içinde güzel günler dileğiyle, yeni yılımız kutlu olsun” diye konuştu.  

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