Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Genç İşadamları Derneği’nin (BAGİAD) konuğu oldu. Balıkesir ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kafaoğlu, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek “Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren olacağız” dedi. Birlik ve beraberlik sözleriyle konuşmasına başlayan Kafaoğlu, “Bir şehrin gelişebilmesi, kalkınabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için önce o şehrin insanlarının, kurumlarının, müesseselerinin barışık olması lazım. Kavga olan yerde bereket olmaz. Kavga olan yere kimse gelmez. Bizler Balıkesir’e kavgayı bitirmek için geldik” ifadelerini kullandı.

PROJELERİ DESTEKLEYECEĞİZ

Yerel yöneticilerin, belediye başkanlarının adının eskiden Şehrül-Emin olduğunu hatırlatan Başkan Kafaoğlu, “Herkesin ondan emin olduğu insandı. Bu vasfa layık olmak için gayret sarf edeceğiz. Sizler genç iş adamları olarak, yatırımcılar olarak yatırımlarını büyütmek ve Balıkesir’imizi kalkındırmak için projeler üreteceksiniz. Biz de bu projelere destek olacağız. Taş üstüne taş koyanın yanında olup, bizde taşın altına gerektiğinde başımızı hatta gövdemizi koyacağız” diye konuştu.

KİBİRLENMEK YOK

İşadamlarına üzerinde çalıştıkları projeler hakkında da bilgi veren Başkan Kafaoğlu, “Göreve geleli 3 ay oldu. Asli ihtiyaçlarımız olan su ve yollarla ilgili çalışmalar yaptık. Trafiği rahatlatmak adına akıllı ve dinamik kavşaklar ile köprülü kavşaklar yapılacak. Balıkesir tarım ve hayvancılık şehri. Bununla ilgili de geçtiğimiz aylarda yabancı yatırımcıları getirdik ve şehrimizi tanıttık. Koltuğun hakkını vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, kibirlenmek, gururlanmak asla yok. Tevazu, tevazu, tevazu” dedi.