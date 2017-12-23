Konak’ın salonları sanatla doluyor

Konak Belediyesi’nin sergi salonları içindeki sanat ateşini hiç sönmeyen isimleri ağırlıyor. Güzelyalı ve Alsancak Kültür Merkezleri’nin ev sahipliği yaptığı sergiler İzmirli sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Son olarak seramik sanatçıları Nuray Erden ve Görsev Bilkay’ın ‘Çeyrek Asır’ adlı sergisiyle ressam Halil Balcı’nın ‘Yalnız Ağaç’ adlı resim sergisi ziyaretçileriyle buluştu. Her iki sergi de büyük beğeni aldı.

Nuray Erden ve Görsev Bilkay’ın 25 yıl önce başlayan seramik tutkularının yansıtıldığı ‘Çeyrek Asır’ sergisi Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açıldı. Görsel sanatın kışkırtıcı ve çarpıcı etkisinin olabildiğince yansıtıldığı sergide iki sanatçının 25 yıllık emekleri görücüye çıktı. Toplumu sarsan olayları kurgusal düzlemde ele alıp, yerel ve küresel anlamda çağrışımlarla anlamlandıran sanatçıların eserlerinden oluşan sergi beğeni topladı. Sergi açılışında söz alan Nuray Erden, “Bazen zorlu ama her zaman çok keyifli yılları geride bırakmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz” dedi.

YALNIZ AĞAÇ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Konak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı bir diğer sergi ise Halil Balcı’nın yağlı boya tablolardan oluşan ‘Yalnız Ağaç’ sergisi oldu. ‘Doğa Ressamı’ olarak da tanınan Balcı’nın tablolarının yer aldığı sergi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde görücüye çıktı.